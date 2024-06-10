ماركا الإسبانية تكشف عن المبلغ الذي سيتقاضاه "غاياردو" ليرحل عن الاتحاد!

وكان "غاياردو"، البالغ من العمر 48 عامًا قد تولى قيادة الاتحاد الفنية فى نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وكانت له تجربة طويلة مع ريفر بليت حيث قام بتدريبه في الفترة من 2014، وحتى 2022.