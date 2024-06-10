ماركا الإسبانية تكشف عن المبلغ الذي سيتقاضاه "غاياردو" ليرحل عن الاتحاد!

بات مصير المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب نادي الاتحاد مع الفريق محل شك كبير وسط محاولات من الإدارة للبحث عن بديل.
وقالت صحيفة "ماركا" إن مارسيلو غاياردو، لا يزال مدربًا للاتحاد، ولكن يمكن أن يكون الأمر مسألة ساعات أو بضعة أيام قبل مغادرته.
وأكدت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني سيرحل عن الاتحاد مقابل تعويض يقدر بنحو 30 مليون دولار لإنهاء عقده الذي يمتد حتى 30 يونيو 2025.
ويبدو أن الاتفاق بات واضحًا الآن بين الطرفين، على الرغم من أنه لا يزال يتعين التوقيع عليه والنادي لجعله رسميًا.
وتعمل إدارة الاتحاد على إقالة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، والبحث عن مدرب بديل بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق الموسم الماضي والخروج دون تحقيق أي بطولات على المستويين المحلي والدولي.
وكان "غاياردو"، البالغ من العمر 48 عامًا قد تولى قيادة الاتحاد الفنية فى نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وكانت له تجربة طويلة مع ريفر بليت حيث قام بتدريبه في الفترة من 2014، وحتى 2022.