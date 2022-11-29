كأس العالم 2022.. منتخب أمريكا يخطف بطاقة التأهل ويلقي بإيران خارج المونديال

خطف المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من مونديال قطر على حساب منتخب إيران بعد أن تغلب عليها بهدف دون رد , أمس الثلاثاء ,على أرض ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.