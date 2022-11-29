كأس العالم 2022.. منتخب أمريكا يخطف بطاقة التأهل ويلقي بإيران خارج المونديال

خطف المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من مونديال قطر على حساب منتخب إيران بعد أن تغلب عليها بهدف دون رد , أمس الثلاثاء ,على أرض ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
ويدين منتخب أمريكا بالفضل إلى كريستيان بوليسيتش صاحب هدف الانتصار الوحيد والذي سجله بعد أن حول رأسية مواطنه سيرجينو دست داخل شباك الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند وذلك في الدقيقة 38 من مجريات الشوط الأول.
بهذه النتيجة ظفر منتخب الولايات المتحدة الأمريكي ببطاقة التأهل للدور الثاني إذ حل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الإنجليزي متصدر سلم ترتيب المجموعة الثانية بـ7 نقاط فيما ودع منتخب إيران المونديال بعد وقوعه في المركز الثالث بـ 3 نقاط.