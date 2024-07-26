قبل انطلاق أولمبياد باريس.. ذكريات خالدة في حفل افتتاح الدورات الأولمبية السابقة

من الأفكار واللحظات الخالدة في افتتاح الدورات الأولمبية، عندما دخلت الملكة الراحلة "إليزابيث" افتتاح أولمبياد لندن 2012م، بطريقة سينمائية، بصحبة شخصية الأفلام البريطانية الشهيرة "جيمس بوند"، وهما يقفزان معًا من طائرة "هيلوكوبتر" في مشهد أثار إعجاب العالم أجمع.