في افتتاح جولة "يوم التأسيس".. عين الاتحاد على الصدارة.. والتعاون "يتلمس" سكة الانتصارات

يفتتح فريق التعاون الأول لكرة القدم مباريات الجولة الـ 18 "جولة التأسيس" من دوري روشن السعودي للمحترفين، حين يواجه نظيره الفيحاء، عند الرابعة عصر اليوم الخميس ، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
يحتل التعاون المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، فيما يحل نظيره الفيحاء في المرتبة الـ 12 برصيد 19 نقطة.
التعاون يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.
في المقابل يأمل الفيحاء تجاوز مناطق الخطر والاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان.
يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نظيره الرائد، عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 «جولة يوم التأسيس» على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
يأمل الفريق الغربي مواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز السادس تواليًا، والقفز إلى الصدارة وبلوغ النقطة 43، في انتظار ما تُسفر عنه مباراة النصر الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف، ويلاقي ضمك في ختام الجولة ذاتها.