في افتتاح جولة "يوم التأسيس".. عين الاتحاد على الصدارة.. والتعاون "يتلمس" سكة الانتصارات

يستضيف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، نظيره الرائد، عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 «جولة يوم التأسيس» على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.