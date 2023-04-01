الهلال يؤجل حسم دوري الطائرة.. وهبوط الترجي لمصاف دوري الدرجة الأولى

حقّق الهلال فوزًا مثيرًا على المتصدّر الأهلي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ضمن الجولة الـ20 من دوري جاهز للكرة الطائرة، في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بجدة، وسط حضور جماهيري كبير، كان له دور في ارتفاع المستوى الفني للفريقين، خصوصًا في الشوط الأول الذي كان من أجمل الأشواط، بعدما تمكّن الهلال من حسمه 29 /27 ليعود للأهلي بقوة وينهي الشوط الثاني لمصلحته 25 /17، ويواصل تفوقه ويحسم الشوط الثالث 25 /18، ونجح الهلال في الفوز بالشوط الرابع 25 /23 ؛ هذا الفوز رفع من معنويات لاعبي الهلال لينجح في كسب الشوط الخامس لينتهي بنتيجة 15 /12؛ هذه الخسارة لم تؤثر على الأهلي؛ حيث لا يزال في صدارة الترتيب بـ55 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال 50 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز في لقائه القادم أمام النصر ليتوج باللقب، وسيختتم مشواره بالدوري أمام الفيصلي على صالة نادي سدير.