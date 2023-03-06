دوري روشن للمحترفين: "الفتح" يُفجِّرها ويُسقط "الهلال" على أرضه ووسط جماهيره

فجَّر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مفاجأة من العيار الثقيل؛ وذلك بإسقاطه الهلال على أرضه ووسط جماهيره.
ونجح الفتح في التغلب على الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات دوري روشن السعودي (مؤجلة من الجولة الـ18).
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الفتح بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها المحترف الإسباني في صفوف الفتح اللاعب كريستيان تيو في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف خالد الغنام الهدف الثاني في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.
ونجح اللاعب صالح الشهري مهاجم الهلال في تقليص النتيجة بعد أن أحرز هدفًا لصالح فريقه في الدقيقة "الـ90+3".
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح عند النقطة الـ31، فيما توقَّف رصيد الهلال عند النقطة الـ33.