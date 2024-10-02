بمشاركة سفيرات "جولف السعودية".. بطولة أرامكو للفِرَق تنطلق في شينزين الصينية

تستضيف مدينة شينزين الصينية، سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر "الجاري".
وتُعَد البطولة التي ستقام في منتجع ميشين هيلز، جزءًا من سلسلة بطولات الجولف العالمية للسيدات التي تنظمها "جولف السعودية" بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات، وتهدف إلى تمكين جولف السيدات على المستوى العالمي، خاصة في منطقة آسيا.
وتتميز البطولة بنظام فريد يجمع بين منافسات الفِرَق والفردي؛ حيث يتنافس 28 فريقًا يضم كل منها ثلاث لاعبات محترفات، إضافة إلى لاعبة هاوية، يسهمن جميعًا في النتيجة النهائية للفريق؛ فيما يبلغ إجمالي جوائزها مليون دولار أمريكي، مقسمة بالتساوي (500.000 دولار) ما بين منافسات الفِرَق والفردي؛ إذ يعد هذا النظام المبتكر الذي يدمج بين الفِرَق والفردي من السمات المميزة لسلسلة بطولة أرامكو للفرق؛ إذ يمنح الهواة فرصة فريدة للمنافسة جنبًا إلى جنب مع اللاعبات المحترفات على أعلى مستوى.
وستشهد البطولة مشاركة نخبة من نجمات الجولف المحترفات، على رأسهن اللاعبة المصنفة 11 عالميًّا سيلين بوتييه، التي تشارك في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق لأول مرة في مسيرتها؛ إذ تأمل بوتييه، التي تملك ستة ألقاب احترافية؛ بما في ذلك فوزها بلقب بطولة كبرى في "بطولة إيفيان 2023"، أن تحصد أول انتصار لها في هذا الموسم بعد مشاركاتها الأخيرة في أولمبياد باريس 2024 وكأس سولهايم؛ حيث حلت في المركز الثامن عشر.
وإضافة إلى بوتييه، تشارك في البطولة نخبة من اللاعبات العالميات مثل زيو لين، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في هونغ كونغ 2023 والحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، إلى جانب موني هي، نجمة الجولة الأمريكية، وآنا نوردكفيست، الفائزة بثلاث بطولات كبرى ونائبة قائدة فريق أوروبا في كأس سولهايم، واللاعبة رونينغ ين المصنفة الرابعة عالميًّا والفائزة ببطولة كبرى، إضافة إلى نجوم مثل أليسون لي، أنجل ين، ومانون دي رو من الجولة الأوروبية للسيدات.
كذلك تشارك في البطولة مجموعة من سفيرات جولف السعودية وسلسلة بطولة أرامكو للفرق، من بينهن أليسون لي، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في سوتوجراندي 2021 والرياض 2023، وأنجل ين، الفائزة ببطولة ضمن الجولة الأمريكية في الصين.. وتضم القائمة أيضًا آن فان دام، التي حلت في المركز العشرين في بطولة AIG المفتوحة للسيدات 2024، وبرونتي لو، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في لندن 2022، وأوليفا كوان، الفائزة ببطولة الفِرَق في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في لندن 2021.
وتأتي بطولة شينزين كجزء من سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تتألف من خمس بطولات تقام سنويًّا في مدن عالمية مختلفة، أقيمت هذا العام، وأقيمت البطولات السابقة في تامبا وكوريا ولندن، ومن المقرر أن تختتم السلسلة في الرياض في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024م.