بمشاركة سفيرات "جولف السعودية".. بطولة أرامكو للفِرَق تنطلق في شينزين الصينية

كذلك تشارك في البطولة مجموعة من سفيرات جولف السعودية وسلسلة بطولة أرامكو للفرق، من بينهن أليسون لي، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في سوتوجراندي 2021 والرياض 2023، وأنجل ين، الفائزة ببطولة ضمن الجولة الأمريكية في الصين.. وتضم القائمة أيضًا آن فان دام، التي حلت في المركز العشرين في بطولة AIG المفتوحة للسيدات 2024، وبرونتي لو، الفائزة في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في لندن 2022، وأوليفا كوان، الفائزة ببطولة الفِرَق في سلسلة بطولة أرامكو للفِرَق في لندن 2021.