"الهلال" يدشِّن معسكر "برمنغهام" بتمارين تكتيكية ولياقية

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس الجمعة حصته التدريبية الأولى في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في "برمنغهام" الإنجليزية تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023م.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، ثم فرض المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز" تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة. واختتم الجهاز الفني المران بتدريبات الجري على مسافات مختلفة. وتابع المران رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد بن نافل.
ولم يشارك الحارس عبدالله المعيوف في المران نظير شعوره بآلام في أسفل الظهر، فيما خضع الظهير الأيسر ياسر الشهراني لجلسة علاجية في عيادة مقر إقامة بعثة الفريق.
كما أدى المحترف النيجيري "أوديون إيغالو" حصته الثانية اليوم ضمن برنامجه التدريبي المُعد له من الجهاز الفني في مقر النادي بالعاصمة الرياض.