الشباب يستعيد صدارة دوري روشن بثلاثية الاتفاق

استعاد فريق الشباب صدارة جدول الترتيب؛ وذلك عقب فوزه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.
افتتح الإسباني سانتي مينا أهداف المباراة عند الدقيقة الـ21 بعد جملة فنية مميزة، نفَّذها زملاؤه، وتبادلوا خلالها الكرة قبل أن تصل إلى مسجل الهدف الذي سددها أرضية زاحفة على يمين الحارس البرازيلي باولو فيكتور.
ومع نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول عزز المدافع البرازيلي إياغو سانتوس تقدُّم الشباب بالهدف الثاني بعد أن حوَّل عرضية الأرجنتيني إيفر بانيغا إلى داخل الشباك.
ومنحت النيران الصديقة أصحاب الضيافة الهدف الثالث عندما حوَّل مدافع الاتفاق عبدالله خطيب عرضية متعب الحربي إلى هدف في مرماه عند الدقيقة الـ86 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة ارتقى الشباب لصدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما توقَّف رصيد الاتفاق عند 13 نقطة بالمركز العاشر.