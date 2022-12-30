الشباب يستعيد صدارة دوري روشن بثلاثية الاتفاق

استعاد فريق الشباب صدارة جدول الترتيب؛ وذلك عقب فوزه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.