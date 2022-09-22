‬بمشاركة لاعبي الهلال والاتحاد.. اتحاد الطائرة يحتفل باليوم الوطني 92

احتفل الاتحاد السعودي للكرة الطائرة باليوم الوطني الـ92 قبل مواجهة الهلال والاتحاد في الدوري الممتاز للشباب A على صالة نادي الهلال، بحضور نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس، ومستشار مجلس الإدارة للمنتخبات الخبير الفني صالح القاسم، والمدير التنفيذي نايف العبيد، ومدير إدارة الحكام العالمي أمين الطريفي، ومدير عام المنتخبات سيف السيف، وعضو اللجنة الفنية العقيد علي الشيخي، وعدد من محبي وعشاق الطائرة.
وأكد مستشار مجلس الإدارة للمنتخبات الخبير الفني صالح القاسم، أن الوطن والقيادة الحكيمة وملوكنا السابقين طيب الله ثراهم يستحقّون من الجميع الدعاء الصادق والاعتزاز بهذا اليوم وبالمناسبة الغالية.
وأضاف: "يحق لنا أن نرفع رؤوسنا فخرًا واعتزازًا ونحن نحتفل باليوم الوطني 92 لمملكتنا الحبيبة، وأتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وجعلها الله سنة خير وبركة وإنجازات يعمّ نفعها جميع المواطنين والأمة العربية والإسلامية، هذه الإنجازات التي شملت جميع أوجه الحياة للمواطنين والمقيمين، والتي تجعل من العيش في وطننا الغالي رغيدًا وآمنًا".
ووجه شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد على إقامة هذا الحفل المميز، داعيًا المولى عز وجل أن تستمر أفراح الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة والحكيمة.