‬بمشاركة لاعبي الهلال والاتحاد.. اتحاد الطائرة يحتفل باليوم الوطني 92

وأضاف: "يحق لنا أن نرفع رؤوسنا فخرًا واعتزازًا ونحن نحتفل باليوم الوطني 92 لمملكتنا الحبيبة، وأتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وجعلها الله سنة خير وبركة وإنجازات يعمّ نفعها جميع المواطنين والأمة العربية والإسلامية، هذه الإنجازات التي شملت جميع أوجه الحياة للمواطنين والمقيمين، والتي تجعل من العيش في وطننا الغالي رغيدًا وآمنًا".