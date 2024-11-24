بعثة النصر تصل إلى قطر لمواجهة الغرافة غدًا

وصلت قبل قليل، بعثة نادي النصر إلى الدوحة يتقدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، تأهبًا لمواجهة الغرافة القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويخوض النصر السعودي، مواجهة قوية عندما يقابل خارج ملعبه الغرافة، غدًا الاثنين، على إستاد البيت في الخور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري "منطقة الغرب"، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
ويتطلع النصر إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة؛ لمواصلة مطاردة المتصدر والوصيف، وأيضًا لمصالحة جماهيره عقب خسارته المفاجئة في الدوري السعودي من أمام القادسية.
ويتصدر الهلال، ترتيب دوري الغرب الغربي بـ 12 نقطة من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 10 نقاط للنصر، و8 للسد، و7 للوصل، و4 للجغرافية، و3 للريان والاستقلال، ونقطتان لكل من برسيبوليس وباختاكور والشرطة، ونقطة للعين.