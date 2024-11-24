بعثة النصر تصل إلى قطر لمواجهة الغرافة غدًا

ويخوض النصر السعودي، مواجهة قوية عندما يقابل خارج ملعبه الغرافة، غدًا الاثنين، على إستاد البيت في الخور، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري "منطقة الغرب"، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.