"القادسية" يبرم مع "جينيسيس" عقد رعاية لمدة عام

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية أستاذ "بدر الرزيزاء" نسعد بهذه الشراكة مع "المجدوعي جينيسيس"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، ونادٍ بحجم وتاريخ القادسية لن يكون حريصًا إلا على عقد رعاية مع شركة لها مكانتها وسمعتها المميزة.