"القادسية" يبرم مع "جينيسيس" عقد رعاية لمدة عام

أبرم نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين، عقد رعاية مع شركة المجدوعي، بعقد يمتد لمدة موسم رياضي كامل.
وأشار النادي إلى أنه ستنال "المجدوعي جينيسيس" بموجب الرعاية عددًا من الحقوق التجارية، حيث ستكون علامة "جينيسيس" في أعلى قميص النادي لموسم 2024/2025 ، من الأمام.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية أستاذ "بدر الرزيزاء" نسعد بهذه الشراكة مع "المجدوعي جينيسيس"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، ونادٍ بحجم وتاريخ القادسية لن يكون حريصًا إلا على عقد رعاية مع شركة لها مكانتها وسمعتها المميزة.
من جانب آخر، قال "محمد المجدوعي" عضو مجلس إدارة المجدوعي للسيارات، سعيدين برعاية المجدوعي جينيسيس لأحد عمالقة الأندية السعودية بالمنطقة الشرقية نادي القادسية، ونتطلع معًا لتحقيق أهداف رؤيتنا المشتركة، اليوم اندماج التاريخ الرياضي العريق مع الفخامة والدقة.