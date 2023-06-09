الاتحاد السعودي للهجن يعلن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن 2023

أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن 2023، الذي يقام في مدينة الطائف بدءًا من 1 أغسطس، ولمدة 38 يومًا، بعدد 589 شوطًا.
ويبدأ السباق التمهيدي للمهرجان، الذي يشهد إقامة 350 شوطًا، في الأول من أغسطس حتى الـ12 من الشهر ذاته، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).
وينطلق السباق النهائي في الـ28 من أغسطس، ويستمر لمدة 11 يومًا بإقامة سباق الماراثون بعدد 5 أشواط و234 شوطًا في السباق النهائي.
وشهدت النسخ السابقة من المهرجان، الذي انطلق في نسخته الأولى خلال عام 2018م، إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن في العالم؛ إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.
كما سجل المهرجان تحقيق أرقام قياسية؛ دخل إثرها موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث تصاعُد أعداد المطايا المشاركة في كل نسخة عن النسخ السابقة لها.
يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي.