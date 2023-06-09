الاتحاد السعودي للهجن يعلن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن 2023

ويبدأ السباق التمهيدي للمهرجان، الذي يشهد إقامة 350 شوطًا، في الأول من أغسطس حتى الـ12 من الشهر ذاته، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).