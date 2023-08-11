طرح تذاكر المباراة النهائية لبطولة الملك سلمان للأندية العربية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، طرح تذاكر المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان للأندية 2023م.
وتجمع المباراة بين فريقي الهلال والنصر السعوديين، التي ستقام عند الساعة السادسة من مساء غد السبت 12 أغسطس 2023م، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.
وتأهل فريقا النصر والهلال السعوديان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد فوزهما على الشرطة العراقي والشباب السعودي توالياً، في الدور نصف النهائي مساء يوم الأربعاء الماضي.
و أشار الاتحاد العربي أن التذاكر ستتوافر عبر موقعه الإلكتروني : https://uafa.ticketmx.com/ar/ContactUs