اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل.. كأس الملك 32 فريقاً

وأشار الاتحاد بعد الاجتماع المنعقد برئاسة ياسر المسحل إلى أن البطولة تضم 18 فريقاً من دوري روشن السعودي للمحترفين و14 فريقاً الأعلى ترتيباً قبل بداية الموسم من دوري يلو للمحترفين، على أن تجرى قرعة لدور الـ32 على مستويين، وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتباراً من نهاية دور الـ32.