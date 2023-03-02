اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل.. كأس الملك 32 فريقاً

أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم تنظيم كأس خادم الحرمين الشريفين بمشاركة 32 فريقاً اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل، وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن نتائج اجتماعه الذي عقده اليوم الخميس.
وأشار الاتحاد بعد الاجتماع المنعقد برئاسة ياسر المسحل إلى أن البطولة تضم 18 فريقاً من دوري روشن السعودي للمحترفين و14 فريقاً الأعلى ترتيباً قبل بداية الموسم من دوري يلو للمحترفين، على أن تجرى قرعة لدور الـ32 على مستويين، وقرعة مفتوحة بعد كل دور اعتباراً من نهاية دور الـ32.
كما اطلع مجلس الاتحاد خلال الاجتماع على خطة استضافة كأس العالم للأندية 2023، مثنياً على العمل الجماعي مع وزارة الرياضة والجهات المعنية في وضع الترتيبات اللازمة للاستضافة، وكذلك الاطلاع على استعدادات زيارة وفد الاتحادين الدولي والآسيوي فيما يخص تنظيم كأس آسيا 2027 وكأس العالم للأندية 2023.