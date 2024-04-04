"دوري روشن": هذه هي أجمل 3 أهداف بالجولة الـ26 من منافسات

وجاء أيضًا أحد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر ضمن أجمل أهداف الجولة الـ26 من مسابقة الدوري السعودي في مباراة الفريق أمام أبها، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (8/0).