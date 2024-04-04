"دوري روشن": هذه هي أجمل 3 أهداف بالجولة الـ26 من منافسات

أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس" عن أجمل 3 أهداف بالجولة الـ26، وذلك بحسب اختيارات اللجنة الفنية.
واختارت اللجنة هدف "فراس البريكان" لاعب الأهلي أمام الاتحاد، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة (1/0).
وجاء أيضًا أحد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر ضمن أجمل أهداف الجولة الـ26 من مسابقة الدوري السعودي في مباراة الفريق أمام أبها، والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة (8/0).
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف سالم الدوسري، لاعب الهلال أمام نظيره الأخدود، ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3/0).