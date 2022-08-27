رئيس النصر "آل معمر": خطفنا النقاط من أمام الوحدة.. وصفقتنا الجديدة مدافع

قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر إن فريقه استحق الفوز على نظيره الوحدة، وكسب النقاط الثلاث، وهو الأهم في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
وتابع: "بدايتنا في الدوري جيدة، وحققنا الأهم، بفضل الله، ثم بجهود اللاعبين والمدرب. والحقيقة إن فريق الوحدة فريق منظم، وقدَّم مباراة جيدة".
وعن صفقة النصر القادمة قال رئيس النصر: "سنعلن صفقة خلال اليومين القادمين بمشيئة الله مع مدافع".
كما كشف عما يتردد عن رحيل أو بقاء اللاعب الأوزبكي "ماشاريبوف" مع الفريق، وقال "آل معمر": "سيبقى معنا إلا إذا حدث أمر ما خلال الأيام المقبلة".