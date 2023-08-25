بمشاركة "الفرج" و"تمبكتي".. الهلال يستأنف تدريباته بعد رباعية الرائد

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تدريباتهم، وذلك بعد تغلبهم على "الرائد" برباعية يوم أمس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية التي احتضنها الملعب الرئيس للهلال على الجانبين البدني والفني.