بمشاركة "الفرج" و"تمبكتي".. الهلال يستأنف تدريباته بعد رباعية الرائد

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تدريباتهم، وذلك بعد تغلبهم على "الرائد" برباعية يوم أمس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية التي احتضنها الملعب الرئيس للهلال على الجانبين البدني والفني.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الأمس، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين.
وأجرى "نيمار جونيور" و"خاليدو كوليبالي" برنامجيهما التأهيليين بالجري، وأداء تدريبات لياقية بالكرة، فيما شارك سلمان الفرج وحسان تمبكتي في تدريبات الفريق الجماعية، والمناورة التي فرضها الجهاز الفني.
يواصل الفريق مساء يوم غد السبت تدريباته؛ استعداداً لمواجهة الاتفاق مساء الاثنين القادم.