مدرب الهلال السابق يطرق أبواب الدوري السعودي عبر بوابة "الرياض"

كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة نادي الرياض في طريقها لإقالة مدرب الفريق البلجيكي يانييك فيريرا، بعد فترة قصيرة من توليه القيادة الفنية للفريق.
وأفادت ذات التقارير بأن مسؤولي الرياض يعملون على إقالة المدرب البلجيكي، كما يبحثون عن جلب مدرب بديل؛ حيث تتوافر أسماء 3 مدربين على الطاولة؛ اثنان منهم سَبَق لهم التدريب في السعودية.
وتولى يانييك فيريرا البالغ من العمر 42 عامًا، القيادة الفنية لنادي الرياض في يوليو الماضي، وكانت له تجارب سابقة بالسعودية مع الشباب، والفتح.
وذكرت تقارير صحفية بالأمس أن "الرياض" مهتم بالتعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامف، مدرب يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، خلال الفترة المقبلة؛ حيث ذكرت تقارير أن النادي السعودي دفع الشرط الجزائي بالفعل.
يُذكر أن فيريرا قاد "الرياض" في 6 مباريات رسمية من منافسات الدوري السعودي، خسر خلال 4 مباريات وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، ويحتل المركز الـ16 ولديه 4 نقاط فقط.