انتهاء التسجيل في دورة الألعاب السعودية 2023

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية الثانية إغلاق باب التسجيل في الرياضات التي تتطلب تجارب أداء عقب انتهاء فترة تمديد.
وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد مددت فترة التسجيل لتجارب الأداء حتى يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، لتحقيق أقصى استفادة وتوفير فرص أكبر للرياضيين، بعد أن كان من المفروض الانتهاء من التسجيل في نهاية شهر مايو.
وسيتنافس في نسخة هذا العام الرياضيون في 53 رياضة وزعت على ثلاث فئات وهي رياضات أساسية ورياضات استعراضية ورياضات بارالمبية.
يُشار إلى أن الرياضات التي تتطلب تسجيلاً لتجارب الأداء هي على النحو التالي: السهام وألعاب القوى وكرة الطائرة الشاطئية والبلوت والبلياردو والدراجات والألعاب الإلكترونية والملاكمة والجولف والتجديف الداخلي والملاحة الشراعية والبادل والمصارعة ورفع الأثقال والإسكواش وكرة الطاولة والسباق الثلاثي والتايكوندو ورفع الأثقال البارالمبية وألعاب القوى البارالمبية والملاكمة التايلاندية والكارتينج، بمجموع 22 رياضة يخضع المسجلين فيها لتجارب أداء.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم اختيار اللاعبين في الرياضات الأخرى بشكل مباشر من قِبل اتحادات الرياضات المدرجة والرياضات هي: السهام - ألعاب القوى - الريشة الطائرة - البلوت - كرة السلة 3×3 - كرة السلة 5×5 - كرة الطائرة الشاطئية – كرة القدم الشاطئية – الرياضات البحرية والغوص (جت سكي) - البلياردو - البولينج - الملاكمة - سباق الهجن - الشطرنج - التسلق - ركوب الدراجات - الفروسية - الرياضات الإلكترونية - المبارزة - كرة قدم الصالات - الجولف - الجمباز - كرة اليد - التجديف الداخلي - الجودو - الجيوجيتسو- الكاراتيه- الكارتينج - الملاكمة التايلاندية - البادل - الملاحة الشراعية- الرماية - الإسكواش - السباحة – كرة الطاولة - التايكوندو- التنس - السباق الثلاثي - كرة الطائرة- رفع الأثقال – المصارعة - رياضات الروبوت والرياضات اللاسلكية - الوشو.
وفي الرياضات البارالمبية فقد تم اعتماد كرة قدم الصالات للصم – كرة الهدف – ألعاب القوى البارالمبية – كرة الطاولة البارالمبية – رفع الأثقال البارالمبية – كرة السلة كراسي.
وقررت اللجنة المنظمة أن تكون مواعيد الدورة لهذا العام 2023م ، خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2023م.