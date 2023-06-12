انتهاء التسجيل في دورة الألعاب السعودية 2023

وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد مددت فترة التسجيل لتجارب الأداء حتى يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، لتحقيق أقصى استفادة وتوفير فرص أكبر للرياضيين، بعد أن كان من المفروض الانتهاء من التسجيل في نهاية شهر مايو.