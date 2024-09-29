في الجولة الثانية من " نخبة آسيا": الأهلي يحل ضيفًا على الوصل.. والنصر يواجه الريان

يواجه فريق الوصل الإماراتي الأول لكرة القدم ضيفه الأهلي السعودي، غدًا الاثنين، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين على المستوى القاري، لكن الأهلي سيدخل المباراة بثقة بعد فوزه في الجولة الأولى.
ويملك الفريقان 3 نقاط , إذ فاز الوصل في الجولة الأولى على باختاكور الأوزبكي 1-0 في طشقند، في حين فاز الأهلي على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في جدة.
من جانب آخر يتطلع النصر السعودي لتحقيق الفوز عندما يستضيف الريان القطري، غدًا الاثنين، على ملعب الأول بارك في الرياض.
ويخوض النصر المباراة تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي استلم المهمة بعد نهاية الجولة الأولى, طامحًا إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادته في جميع المسابقات, كما تشهد صفوف الفريق عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي بسبب المرض.
ويملك النصر نقطة واحدة من تعادله في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1-1 في العراق، في حين خسر الريان القطري أمام الهلال 1-3 في قطر, ليبقى رصيده خاليًا من النقاط.