في الجولة الثانية من " نخبة آسيا": الأهلي يحل ضيفًا على الوصل.. والنصر يواجه الريان

ويخوض النصر المباراة تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي استلم المهمة بعد نهاية الجولة الأولى, طامحًا إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادته في جميع المسابقات, كما تشهد صفوف الفريق عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي بسبب المرض.