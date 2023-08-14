في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.. أخضر السلة يكسب إندونيسيا

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 86 -72 في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 ، في اللقاء الذي أُقيم، اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.