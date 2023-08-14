في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.. أخضر السلة يكسب إندونيسيا

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 86 -72 في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 ، في اللقاء الذي أُقيم، اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق.
وفرض الأخضر أفضليته خلال مجريات اللقاء، بعد تقدم منتخب إندونيسيا في الفترة الأولى 23-20 ، حيث عاد الأخضر وعادل النتيجة وتقدم في الفترة الثانية بفارق (5) نقاط 43- 38، ومن ثم وسع الفارق في الفترة الثالثة 67-57 ، وواصل أفضليته في الفترة الرابعة لينهي اللقاء لصالحه.
يُذكر أن غدًا الثلاثاء راحة للمنتخبات المشاركة بالتصفيات، ليعود الأخضر الأربعاء ويلعب أمام نظيره الهندي، فيما يختتم مبارياته يوم الخميس أمام نظيره الكازاخستاني.