سباق ثلاثي للظفر بجائزة أفضل مدرّب بالدوري السعودي لشهر ديسمبر

أعلن الحسابُ الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس"، عن المرشحين لجائزة شهر ديسمبر لأفضل مدرب، وأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد.
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر كلٌّ من: البرتغالي "خيسوس" مدرب الهلال، والبرتغالي "كاسترو" مدرب النصر، والألماني "يايسله" مدرب الأهلي.
ويتنافس أيضًا على جائزة أفضل حارس مرمى بدوري روشن لشهر ديسمبر؛ كلٌّ من: السنغالي "إدوارد ميندي" حارس الأهلي، والكوري الجنوبي "كيم سيونج جيو" حارس مرمى الشباب.
ولم يكشف الحساب عن جائزة أفضل لاعب، وأفضل لاعب واعد لشهر ديسمبر بدوري روشن للمحترفين؛ إذ تمّ حسمهما بالفعل، دون الكشف عن أسماء اللاعبين الذين تم تتويجهم بالجائزة.