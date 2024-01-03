سباق ثلاثي للظفر بجائزة أفضل مدرّب بالدوري السعودي لشهر ديسمبر

ولم يكشف الحساب عن جائزة أفضل لاعب، وأفضل لاعب واعد لشهر ديسمبر بدوري روشن للمحترفين؛ إذ تمّ حسمهما بالفعل، دون الكشف عن أسماء اللاعبين الذين تم تتويجهم بالجائزة.