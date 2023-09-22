الخليج يعود بنقاط الفوز من ميدان الأخدود

عاد فريق الخليج لسكة الانتصارات من بوابة مضيفه الأخدود؛ وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن المسماة "جولة نحلم ونحقق" للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
قبل انتهاء الشوط الأول لاح الأمل للضيوف لافتتاح باب التسجيل حينما احتسب الحكم محمد الحربي ركلة جزاء لمصلحة الخليج إثر عرقلة المدافع حمد المنصور المهاجم البرتغالي فابيو مارتينيز، الذي انبرى لها بنفسه، لكنه أهدرها نتيجة تصدي الحارس باولو فيتور لتسديدته، وذلك في الدقيقة الـ43.
ونجح الألماني خالد نيري في وضع الخليج بالمقدمة من علامة الجزاء في ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني. واحتسبت الركلة نتيجة التدخل القوي من دفاع أصحاب الضيافة تجاه البرتغالي فابيو مارتينيز عند الدقيقة الـ60 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 8 نقاط، احتل من خلالها المركز العاشر، بينما توقف رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.