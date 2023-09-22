الخليج يعود بنقاط الفوز من ميدان الأخدود

عاد فريق الخليج لسكة الانتصارات من بوابة مضيفه الأخدود؛ وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن المسماة "جولة نحلم ونحقق" للموسم الرياضي 2023/ 2024م.