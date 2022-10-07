"الاتحاد" يعاقب "الفتح" بثلاثية "رومارينهو" و"حمدالله" و"كورنادو"

نجح نادي الاتحاد في عبور محطة الفتح بالتغلب عليه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن مباريات الدوري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
افتتح اللاعب البرازيلي رومارينهو أهداف المباراة في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول للمباراة قبل أن يتعادل الفتح عن طريق لاعبه ماجد كنبة في الدقيقة الـ61. وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ69، واختتم البرازيلي كورنادو أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة الـ86 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 14، استعاد من خلالها المركز الثاني، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 6، وضعته بالمركز التاسع.