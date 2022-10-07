"الاتحاد" يعاقب "الفتح" بثلاثية "رومارينهو" و"حمدالله" و"كورنادو"

افتتح اللاعب البرازيلي رومارينهو أهداف المباراة في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول للمباراة قبل أن يتعادل الفتح عن طريق لاعبه ماجد كنبة في الدقيقة الـ61. وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ69، واختتم البرازيلي كورنادو أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة الـ86 من زمن المباراة.