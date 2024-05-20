النصر يواصل الاستعداد للرياض.. و"كاسترو" يمنح الإدارة الضوء للتخلي عن "كونان" و"فوفانا"

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء اليوم الاثنين تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة فريق الرياض الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن للمحترفين.
وفي الجانب الميداني فرض المدير الفني للفريق، البرتغالي " كاسترو"، عددًا من التمارين التنشيطية للاعبي الفريق، ثم أدى اللاعبون تمارين الإحماء بالملعب، التي أعقبها تدريبات فنية متنوعة، شملت تطبيق عدد من خطط الفريق للمباراة المقبلة، وبعدها أقام الجهاز الفني عددًا من التدريبات الفنية التي اختتمت بمناورة عبر مساحة ثلث الملعب، شارك بها جميع اللاعبين، وطبَّق خلالها عددًا من الجُمل التكتيكية.
وفي سياق متصل، سيكون الفريق مهددًا بفقدان 4 لاعبين في مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد في الجولة الختامية لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ يدخل اللاعبون الأربعة مواجهة الرياض وفي جعبة كل منهم 3 بطاقات صفراء؛ وبالتالي سيعني أي إنذار جديد الإيقاف. واللاعبون هم: أليكس تيليس، وعبدالله الخيبري، وعلي لاجامي، ونواف البوشل.
من جهة أخرى، كشف تقرير إعلامي أن البرتغالي" كاسترو" منح الإدارة الضوء الأخضر للتخلي عن الايفواريَّين "كونان"، الظهير الأيسر المعار إلى الفيحاء، وسيكو فوفانا، لاعب الوسط المعار هو الآخر إلى الاتفاق، من خلال إعارتهما أو بيع المدة المتبقية من عقدَيهما. وينتهي عقد كونان بنهاية الموسم المقبل، فيما يمتد عقد فوفانا حتى نهاية عام 2026.
وذكر التقرير أن كاسترو لم يُسلم الإدارة تقريره النهائي بشأن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا الذي ينتهي عقده مع النادي الشهر المقبل.