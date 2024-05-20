النصر يواصل الاستعداد للرياض.. و"كاسترو" يمنح الإدارة الضوء للتخلي عن "كونان" و"فوفانا"

وفي الجانب الميداني فرض المدير الفني للفريق، البرتغالي " كاسترو"، عددًا من التمارين التنشيطية للاعبي الفريق، ثم أدى اللاعبون تمارين الإحماء بالملعب، التي أعقبها تدريبات فنية متنوعة، شملت تطبيق عدد من خطط الفريق للمباراة المقبلة، وبعدها أقام الجهاز الفني عددًا من التدريبات الفنية التي اختتمت بمناورة عبر مساحة ثلث الملعب، شارك بها جميع اللاعبين، وطبَّق خلالها عددًا من الجُمل التكتيكية.