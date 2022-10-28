أمير الرياض في حفل افتتاح "الألعاب السعودية": خادم الحرمين وولي العهد يبذلان الغالي والنفيس في سبيل إيجاد رياضة سعودية متكاملة

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وولي العهد يبذلان الغالي والنفيس في سبيل إيجاد رياضة سعودية متكاملة، وجميع أبناء الوطن ينتظرون اللحظات التي تصل فيها الرياضة للمستويات العالمية.
وعن شعار #دورة_ الألعاب_ السعودية في نسختها الأولى #بيننا_أبطال، قال الأمير فيصل: "لبنة وطن، وننتظر منهم الكثير، ونأخذ منهم الكثير؛ لأنهم سيؤدون هذا الدور بكل تفاعل وكل جدية، وأتمنى لهم التوفيق والسداد، وأن يكونوا رسل خير لوطنهم الذي احتضنهم ورعاهم وأسسهم على منهج سليم، هو منهج الإسلام".
وكان أمير الرياض قد حضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022 في نسختها الأولى مساء اليوم الجمعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بوصفها أكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.