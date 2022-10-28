أمير الرياض في حفل افتتاح "الألعاب السعودية": خادم الحرمين وولي العهد يبذلان الغالي والنفيس في سبيل إيجاد رياضة سعودية متكاملة

وعن شعار #دورة_ الألعاب_ السعودية في نسختها الأولى #بيننا_أبطال، قال الأمير فيصل: "لبنة وطن، وننتظر منهم الكثير، ونأخذ منهم الكثير؛ لأنهم سيؤدون هذا الدور بكل تفاعل وكل جدية، وأتمنى لهم التوفيق والسداد، وأن يكونوا رسل خير لوطنهم الذي احتضنهم ورعاهم وأسسهم على منهج سليم، هو منهج الإسلام".