بمشاركة 130 فارسًا وفارسة.. كأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز ينطلق غدًا

وأجرت اللجنة البيطرية الفحص على الجياد المشاركة فيما ستكون انطلاقة البطولة غدًا والمكونة من 13 شوطًا على مختلف المستويات خُصص منها 4 أشواط لفئة الشباب أقل من 21 عامًا وفئة الناشئين أقل من 18 عامًا.