بمشاركة 130 فارسًا وفارسة.. كأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز ينطلق غدًا

تنطلق يوم غدٍ الخميس بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز "ثلاث نجوم" على ميادين قفز السعودية بالجنادرية الرياض بمشاركة 130 فارسًا وفارسة من 18 دولة.
وأجرت اللجنة البيطرية الفحص على الجياد المشاركة فيما ستكون انطلاقة البطولة غدًا والمكونة من 13 شوطًا على مختلف المستويات خُصص منها 4 أشواط لفئة الشباب أقل من 21 عامًا وفئة الناشئين أقل من 18 عامًا.
ويأتي كأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز كثالث البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية لهذا الموسم بعد بطولة جولة لونجين العالمية وبطولة جاهز الدولية فيما سيقيم الفترة المقبلة بطولتي قفز السعودية الأربع والخمس نجوم والتي حققت نجاحات مبهرة في المواسم الماضية بمشاركة نخبة من فرسان العالم، إضافة إلى التنظيم المميز والفعاليّات المصاحبة.