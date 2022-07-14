رياضة
الأخضر الشاب يتغلب على طاجيكستان وديًا في معسكر أبها
استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب
تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن المعسكر الإعدادي المقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.
وسجل هدف "الأخضر" اللاعب يزيد جوشان في الدقيقة 4 من مجريات المباراة.
وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي خلال المباراة إلى الدخول بتشكيلتين مختلفتين، خاضت كل منها شوطًا كاملاً، وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل البطولة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة "الأولى" في بطولة كأس العرب وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا.