الهلال يتعثر في محطة الاتفاق.. ويتراجع للمركز الثالث

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره الاتفاق بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.