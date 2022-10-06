الهلال يتعثر في محطة الاتفاق.. ويتراجع للمركز الثالث

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ونظيره الاتفاق بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات الهلال الأكثر جدية في بلوغ مرمى المستضيف من خلال محاولات "إيغالو" و"ديلغادو "، لكن النهاية كانت سلبية.
وفي الشوط الثاني بدأ الهلال في تهديد مرمى الاتفاق وتحديداً من خلال تسديدة "ديلغادو " عند الدقيقة 53 كان الحارس "فيكتور " لها بالمرصاد.
وألغى " الفار" هدفاً لمهاجم الهلال صالح الشهري عند الدقيقة71، حيث وقع "ماريغا " و "كاريلو" في مصيدة التسلل.
ولم تكن الخمس دقائق بدلاً من الضائع منحها حكم اللقاء سامي الجريس كافية لأحد الفريقين في خطف هدف المباراة والنقاط الثلاث.
بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة 13 وتراجع للمركز الثالث فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر.