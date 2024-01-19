ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة أم صلال

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته في التدريب الأخير والذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب معسكر أبو ظبي، تحضيراً لمواجهة فريق أم صلال القطري مساء غدٍ السبت على ملعب آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية.
تأتي استعدادات الاتفاق في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل، على تمارين وقائية والإحماء، ثم تركز بعد ذلك التدريب على التكتيك الذي سينتهجه فارس الدهناء يوم غدٍ أمام الفريق القطري، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب.
فيما خصص الجهاز الفني في الفترة المسائية تدريباً استشفائياً للاعبي الفريق في مسبح المعسكر.