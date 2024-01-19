ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية.. الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة أم صلال

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل، على تمارين وقائية والإحماء، ثم تركز بعد ذلك التدريب على التكتيك الذي سينتهجه فارس الدهناء يوم غدٍ أمام الفريق القطري، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب.