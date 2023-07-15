وزارة الرياضة تعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية الموسم الرياضي 2023-2024.. تعرف على التفاصيل

استمر في هذه الفئة 6 أندية من الموسم الماضي، وهي: الباطن، الوحدة، الرائد، الخليج، الاتحاد، والطائي، مع صعود 16 ناديًا من الفئات الأدنى، وهي: العروبة، الجيل، هجر، البكيرية، الخلود، الدرعية، النجمة، أحد، الأخدود، الصقر، السلام، الانتصار، الجبلين، الزلفي، الثقبة، ونجران، ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة 22 ناديًا، حققوا متوسط تقييم 5 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (20) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.