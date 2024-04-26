النصر ينهي تحضيراته لملاقاة الخليج ويغادر للدمام

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباته، استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "الخليج"، يوم غد السبت؛ حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني البرتغالي "لويس كاسترو" قد اشتمل على تمارين لياقية بدأها بالإحماء، ثم تدريب تكنيكي من خلال التمرير والتسديد على المرمى، بعد ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة، واختتم المران بمناورة طبق خلالها المدرب النهج التكتيكي الذي سينتهجه في المباراة.
وفور نهاية الحصة التدريبية توجّهت بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد، تأهبًا للمغادرة إلى مدينة الدمام.
تأتي استعدادات النصر تحضيرًا لمواجهة الخليج مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.