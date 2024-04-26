النصر ينهي تحضيراته لملاقاة الخليج ويغادر للدمام

وكان التدريب بقيادة المدير الفني البرتغالي "لويس كاسترو" قد اشتمل على تمارين لياقية بدأها بالإحماء، ثم تدريب تكنيكي من خلال التمرير والتسديد على المرمى، بعد ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة، واختتم المران بمناورة طبق خلالها المدرب النهج التكتيكي الذي سينتهجه في المباراة.