على خلفية الأحداث الأخيرة بالعراق.. الآسيوي ينقل تصفيات كأس آسيا للشباب

وأوضح بيان للاتحاد العراقي أنه تم إبلاغه اليوم من قبل الاتحاد الآسيوي بقرار نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في العراق.