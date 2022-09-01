على خلفية الأحداث الأخيرة بالعراق.. الآسيوي ينقل تصفيات كأس آسيا للشباب

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها مدينة البصرة.
وأوضح بيان للاتحاد العراقي أنه تم إبلاغه اليوم من قبل الاتحاد الآسيوي بقرار نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في العراق.
وكان من المقرّر أن تقام التصفيات في البصرة في الفترة الواقعة بين 14 - 18 سبتمبر الجاري، ويلعب المنتخب العراقي في مجموعة تضم منتخبي الكويت والهند، بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة.
وشهدت محافظة البصرة يوم أمس الأربعاء، أحداثًا أمنية متوترة وقع على إثرها عدد من الضحايا والإصابات.