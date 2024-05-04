في ختام بطولة المملكة.. "محمد بو علي" يتوج أبطال المبارزة

اختُتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة للرجال (الجولة الماسية) تحت 15 عامًا للأسلحة الثلاثة (ألابيه والسيبر والشيش)، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 142 مبارزًا من 20 ناديًا.