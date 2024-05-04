في ختام بطولة المملكة.. "محمد بو علي" يتوج أبطال المبارزة

اختُتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة للرجال (الجولة الماسية) تحت 15 عامًا للأسلحة الثلاثة (ألابيه والسيبر والشيش)، التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 142 مبارزًا من 20 ناديًا.
وتوج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في البطولة؛ حيث حقق نور المسكين (الهدى) ذهبية سلاح ألابيه، وحصل عبدالعزيز الفدا (النصر) على الفضية، وظفر سالم المهري (الباحة) بالبرونزية.
وفي منافسات سلاح السيبر، نال محمد داوود (الهدى) الميدالية الذهبية، وحصل زميله علي العماني على الفضية، وحصد عبدالله العبيد (العدالة) على البرونزية.
فيما توج ياسين ضياء الحق (الأهلي) بذهبية سلاح الشيش، ونال محمد الحاجي (الخليج) الميدالية الفضية، في حين حقق راكان الغنام (النصر) البرونزية.