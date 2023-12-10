بعد نهاية الجولة الـ 16.. "رونالدو" يحافظ على صدارته في ترتيب هدّافي الدوري

مازال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر، يتربع على رأس قائمة هدّافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 16 برصيد 16 هدفاً.
واحتل المركز الثاني الصربي ألكسندر ميتروفيتش؛ لاعب الهلال، برصيد 14 هدفاً، فيما جاء الكاميروني نكودو؛ لاعب ضمك، بالمركز الثالث برصيد 13 هدفاً.
وجاء بالمركز الرابع نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ الذي نجح في تسجيل 10 أهداف خلال هذا الموسم الكروي.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الاتحاد خامسا برصيد 28 نقطة.