بعد نهاية الجولة الـ 16.. "رونالدو" يحافظ على صدارته في ترتيب هدّافي الدوري

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الاتحاد خامسا برصيد 28 نقطة.