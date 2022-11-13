استعداداً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر إسبانيا

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة مورسيا الإسبانية، والذي يمتد حتى 22 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.