استعداداً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر إسبانيا

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة مورسيا الإسبانية، والذي يمتد حتى 22 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب بيناتار، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، تركّزت على تطبيقهم لتمارين لياقية وتكتيكية.
ويشارك "الأخضر" على هامش معسكره في الدورة الدولية الودية التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا، فرنسا، وسلوفاكيا، حيث سيستهل مشواره بمواجهة منتخب إسبانيا يوم 16 نوفمبر الجاري، على أن يواجه منتخبي فرنسا وسلوفاكيا يومي 19 و21 من الشهر ذاته.