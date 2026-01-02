رابطة دوري المحترفين تستضيف مبادرة رابطة البيئة بالشراكة مع جمعية أصدقاء

ضمن جهودها المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، استضافت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالشراكة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وبدعم من صندوق البيئة، مبادرة رابطة البيئة، وهي مبادرة توعوية بيئية تُنفذ خلال مباريات دوري روشن السعودي، وتهدف إلى تعزيز السلوك البيئي لدى الجماهير، وخلق تجربة رياضية صديقة للبيئة داخل وحول الملاعب.
وتركز مبادرة رابطة البيئة على نشر الوعي البيئي بأساليب مبتكرة وميدانية، من خلال التفاعل المباشر مع الجماهير في أيام المباريات، وتشجيعهم على تبني سلوكيات إيجابية داخل الملاعب، بما يسهم في دعم جهود الاستدامة الوطنية، وتعزيز مبدأ الفرز من المصدر.
وشهدت مباراة الأهلي والنصر، التي نُفذت خلالها المبادرة، عددًا من الأنشطة التوعوية، أبرزها:
- تخصيص ركن توعوي للبيئة يقدم محتوى تثقيفيًا مبسطًا للجماهير حول السلوكيات البيئية.
- توزيع سلال توعوية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الفرز والنظافة والمحافظة على البيئة داخل المدرجات.
- عرض محتوى تثقيفي توعوي عبر الشاشات المحيطة بالمستطيل الأخضر للتعريف بالمبادرة ورسائلها البيئية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول للجماهير خلال يوم المباراة.
ويُذكر أن رحلة مبادرة رابطة البيئة، التي تُنفذها جمعية أصدقاء، انطلقت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال مواجهة ربع النهائي التي جمعت الاتحاد والشباب، ثم سجلت حضورها الثاني في مواجهة نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي أُقيم في الرياض، وجاءت مواجهة الأهلي والنصر منصة ثالثة للمبادرة، على أن يستمر تواجدها في الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي، إلى جانب عدد من الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة.
وتأتي استضافة هذه المبادرة في إطار حرص رابطة الدوري السعودي للمحترفين على توسيع دورها المجتمعي، وتقديم تجربة متكاملة ليوم المباراة لا تقتصر على المنافسة الرياضية، بل تمتد لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية، بما يواكب مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة.