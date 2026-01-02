رابطة دوري المحترفين تستضيف مبادرة رابطة البيئة بالشراكة مع جمعية أصدقاء

ويُذكر أن رحلة مبادرة رابطة البيئة، التي تُنفذها جمعية أصدقاء، انطلقت في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال مواجهة ربع النهائي التي جمعت الاتحاد والشباب، ثم سجلت حضورها الثاني في مواجهة نهائي كأس السوبر الإيطالي الذي أُقيم في الرياض، وجاءت مواجهة الأهلي والنصر منصة ثالثة للمبادرة، على أن يستمر تواجدها في الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي، إلى جانب عدد من الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة.