الجماهير تستبشر بقدرة أخضر اليد على حصد ثاني انتصاراته في البطولة الآسيوية

توافدت الجماهير الرياضية على جسر الملك فهد متجهين إلى مملكة البحرين لمساندة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في مباراته اليوم مع منتخب العراق، ثالث لقاءاته بالبطولة الآسيوية الـ21 للمنتخبات، ضمن مباريات دور المجموعات التمهيدي لتحقيق الانتصار الثاني وعبوره إلى الدور الرئيسي من البطولة.
ووصلت الجماهير إلى جمارك الجسر ابتداءً من الساعة الواحدة والنصف، وأبدوا آراءهم عن المباراة وعن إمكانية تأهل المنتخب إلى الدور الرئيسي للبطولة.
وأشادت الجماهير بالإمكانيات الفنية والبدنية لنجوم المنتخب، متوقعة تألقه مع المنتخب العراقي وتحقيق الانتصار والصعود للدور الرئيسي في البطولة الآسيوية الـ21 للمنتخبات 2024، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، مشيرين إلى أن أخضر اليد يمتلك نقطتين يحتل بهما المركز الثالث لمجموعته الثالثة بعد خسارة الجولة الأولى من منتخب اليابان، والفوز على الهند في الجولة الثانية، مما يزيد طموحات الأخضر خلال اللقاء لتحقيق ثاني انتصاراته في البطولة وضمان التأهل إلى الدور الرئيسي.
وأكدت جماهير المنتخب أن قرب مملكة البحرين الذي يربطها بجسر الملك فهد المتصل بالمملكة العربية السعودية ويبلغ طوله 25 كم؛ سهل تدفق أعداد كبيرة منهم وبالأخص سكان المنطقة الشرقية إلى المنامة لمتابعة مباريات البطولة، خصوصًا في المواجهات التي سيكون المنتخب السعودي طرفًا فيها.