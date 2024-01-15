الجماهير تستبشر بقدرة أخضر اليد على حصد ثاني انتصاراته في البطولة الآسيوية

وأشادت الجماهير بالإمكانيات الفنية والبدنية لنجوم المنتخب، متوقعة تألقه مع المنتخب العراقي وتحقيق الانتصار والصعود للدور الرئيسي في البطولة الآسيوية الـ21 للمنتخبات 2024، والمؤهلة لبطولة العالم 2025م، مشيرين إلى أن أخضر اليد يمتلك نقطتين يحتل بهما المركز الثالث لمجموعته الثالثة بعد خسارة الجولة الأولى من منتخب اليابان، والفوز على الهند في الجولة الثانية، مما يزيد طموحات الأخضر خلال اللقاء لتحقيق ثاني انتصاراته في البطولة وضمان التأهل إلى الدور الرئيسي.