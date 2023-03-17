أخضر الشاطئية يواجه البحرين في ثاني مبارياته بكأس آسيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً (السبت) بنظيره منتخب البحرين في ثاني مبارياتهما بدور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة بتايا في مملكة تايلاند والمؤهلة إلى كأس العالم 2023، وذلك على ملعب شاطئ ڤولي جومتيان.
وأنهى لاعبو أخضر الشاطئية، اليوم (الجمعة)، تحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية رئيسية تحت إشراف المدرب (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، الذي عمد على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وإجراء تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يذكر بأن منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية و منتخب البحرين الشقيق يتصدران المجموعة الأولى بعد فوزهما في الجولة الأولى على تايلاند المستضيف للبطولة وأفغانستان.
من جهة أخرى؛ كشفت الأشعة التي أجراها اللاعب مبارك الدوسري عن وجود كسر في السُلامى القريبة من أصابع قدمه اليمنى وتم وضع مثبتات في موضعها بعد الإصابة التي تعرض لها في تمرين يوم أمس الأول، إذ سيخضع إلى فترة من الراحة ثم البدء في فترة علاجية وتأهيلية برفقة الدكتور محمد الزهراني وأخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم جان.