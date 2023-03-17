أخضر الشاطئية يواجه البحرين في ثاني مبارياته بكأس آسيا

من جهة أخرى؛ كشفت الأشعة التي أجراها اللاعب مبارك الدوسري عن وجود كسر في السُلامى القريبة من أصابع قدمه اليمنى وتم وضع مثبتات في موضعها بعد الإصابة التي تعرض لها في تمرين يوم أمس الأول، إذ سيخضع إلى فترة من الراحة ثم البدء في فترة علاجية وتأهيلية برفقة الدكتور محمد الزهراني وأخصائي العلاج الطبيعي إبراهيم جان.