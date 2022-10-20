بعد شُبهة سرقة "قمصان" الهلال قبل موقعة الطائي بساعات.. هنا قصص لأشهر وقائع السرقات حول العالم

وأوضحت تقارير صحفية أن بينيتيز اكتشف أن أكثر من ألف قميص جمعهم من النجوم، خلال مسيرته مع منتخب بلاده، فُقدوا بعد اقتحام منزل العائلة الذي قام بتجديده مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم بيع القمصان الأكثر قيمة في مجموعته، ومنها قمصان نجم الأرجنتين ميسي، وبوجبا الفائز بكأس العالم، وأسطورة البرازيل رونالدينيو.