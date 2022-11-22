"سي إن إن": صقور المنتخب السعودي توقف سلسلة انتصارات "ميسي" ورفاقه المستمرة منذ ثلاث سنوات

ذكرت شبكة الإعلام الأمريكية "سي إن إن" في أحدث تقاريرها عن فوز الأخضر على الأرجنتين أن المنتخب السعودي فاز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على أرضية استاد لوسيل، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2022.