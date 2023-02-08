غدًا الخميس.. عجلة الدور الثاني من دوري روشن تنطلق بثلاث مواجهات مرتقبة

تدور عجلة الدور الثاني من منافسات دوري روشن للمحترفين، غدًا الخميس، بإقامة ثلاثة لقاءات من الجولة الـ16 للدوري؛ حيث يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الشباب على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، فيما يقام اللقاء الثاني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ويجمع فريقي التعاون والفتح، على أن يقام اللقاء الثالث بين فريق الوحدة ويستضيف فيه فريق النصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في ختام لقاءات اليوم الأول من الجولة.