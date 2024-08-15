رياضة
"ديبالا" يعطي الضوء الأخضر للانضمام إلى القادسية
اتخذ الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم روما، قراره في العرض المقدم له من القادسية السعودي، لضمه بالموسم المقبل.
وأفاد الصحفي "سيزار لويس ميرلو" بأن باولو ديبالا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى صفوف القادسية بالدوري السعودي.
وأوضح الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة إكس أن اللاعب الأرجنتيني اتفق مع النادي السعودي على عقد مدته 3 سنوات بمبلغ إجمالي 60 مليون يورو.
وأشار سيزار ميرلو إلى أن مسؤولي القادسية يتفاوضون الآن على السعر المبدئي مع روما لإغلاق العملية تمامًا.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق على استعداد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ قيمته 12 مليون يورو أو التفاوض على صفقة دائمة.