غياب نجوم "النصر" و"الهلال" و"الاتحاد" عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري "روشن"

غاب نجوم أندية النصر والاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي اختتمت أمس الأحد.
كما غاب لاعبو الهلال عن الاختيارات، عقب الخسارة من التعاون (1-2).
وضمّت التشكيلة وفقًا لموقع "Sofascore" لاعبين اثنين من فريق الرائد، ومثلهما من ضمك وأيضًا من الخليج.
كما ضمّت التشكيلة الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك، الذي أسهم في فوز فريقه على الطائي (2-0)، علمًا بأنه سجّل الهدف الثاني في المباراة بتسديدة بعيدة المدى أطلقها من منطقة جزائه.
وجاءت تشكيلة الجولة الخامسة على النحو التالي:
مصطفى زغبة (ضمك)، سعيد المولد (الاتفاق)، محمد سالم (الرائد)، جمال بلعمري (الخليج)، توفيق بوحيمد (الفتح)، أشرف مهيديوي (التعاون)، فيصل فجر (الوحدة)، كريتشوفياك (الشباب)، لوكاس سوزا (الخليج)، عبدالله العمار (ضمك)، أليكسندرو متريتا (الرائد).