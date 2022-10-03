غياب نجوم "النصر" و"الهلال" و"الاتحاد" عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري "روشن"

كما ضمّت التشكيلة الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك، الذي أسهم في فوز فريقه على الطائي (2-0)، علمًا بأنه سجّل الهدف الثاني في المباراة بتسديدة بعيدة المدى أطلقها من منطقة جزائه.