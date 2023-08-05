بطولة الملك سلمان للأندية: الهلال يُقصي الاتحاد ويطير لنصف النهائي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا مثيرًا على شقيقه نادي الاتحاد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.