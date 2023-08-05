بطولة الملك سلمان للأندية: الهلال يُقصي الاتحاد ويطير لنصف النهائي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا مثيرًا على شقيقه نادي الاتحاد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وصعد الهلال للدور قبل النهائي من بطولة الملك سلمان للأندية عقب تغلبه على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة.
أهداف المباراة بدأها اللاعب الصربي "سافيتش" المنضم حديثًا للهلال من لاتسيو الإيطالي قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة الـ"45+2" من ركلة جزاء.
وفي شوط المباراة الثاني نجح محترف الاتحاد رومارينهو في تسجيل هدف فريقه في الدقيقة الـ56 قبل أن ينجح الوافد الجديد للهلال البرازيلي مالكوم في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الـ70.
يُذكر أن محترف الاتحاد كريم بنزيما أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الـ79.
وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من قِبل لاعبي الهلال خاليدو كوليبالي وسافيتش وبرونو نيفيز ومالكوم ومحمد كنو.