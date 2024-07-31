ناشئو أخضر اليد يواجهون مونتينيغرو في التجربة الودية الأولى بمعسكر سلوفينيا

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، أولى تجاربه الودية بمعسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، عندما يواجه منتخب مونتينيغرو، عند الساعة الـ (12) مساء غدٍ الخميس، وذلك ضمن برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (10)، المؤهلة لبطولة العالم (2025)، والتي تستضيفها إيران خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر المقبل.
ويستهدف «توماس أوتشفيرك» مدرب المنتخب السعودي منح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين في معسكره الحالي بسلوفنيا ثم المعسكر التالي في تونس، للوقوف على المستوى الفني النهائي قبل الدخول في المباريات الرسمية بالبطولة الآسيوية، حيث اختار (22) لاعباً للقائمة المشاركة في المعسكر الخارجي.
يُذكر أن الجهازين الفني والإداري اعتمدا الخطة الإعدادية للبطولة الآسيوية، حيث بدأ المنتخب معسكره في سلوفينيا الأحد الماضي، ويستمر حتى الـ (18) من شهر أغسطس المقبل، ثم تغادر البعثة مباشرة من سلوفينيا إلى تونس للدخول في معسكر آخر حتى الـ (25) من شهر أغسطس، ثم تعود البعثة إلى أرض الوطن، لتخوض معسكراً داخلياً قصيراً مفتوحاً بمدينة القطيف خلال الفترة من الـ (28) وحتى الـ (30) من شهر أغسطس، يغادر بعدها المنتخب السعودي إلى إيران للمشاركة في البطولة الآسيوية.