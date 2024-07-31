ناشئو أخضر اليد يواجهون مونتينيغرو في التجربة الودية الأولى بمعسكر سلوفينيا

يُذكر أن الجهازين الفني والإداري اعتمدا الخطة الإعدادية للبطولة الآسيوية، حيث بدأ المنتخب معسكره في سلوفينيا الأحد الماضي، ويستمر حتى الـ (18) من شهر أغسطس المقبل، ثم تغادر البعثة مباشرة من سلوفينيا إلى تونس للدخول في معسكر آخر حتى الـ (25) من شهر أغسطس، ثم تعود البعثة إلى أرض الوطن، لتخوض معسكراً داخلياً قصيراً مفتوحاً بمدينة القطيف خلال الفترة من الـ (28) وحتى الـ (30) من شهر أغسطس، يغادر بعدها المنتخب السعودي إلى إيران للمشاركة في البطولة الآسيوية.