التعاون يقهر النقص ويذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن

أذاق فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الهلال الخسارة الأولى، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.