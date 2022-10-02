التعاون يقهر النقص ويذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن

أذاق فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الهلال الخسارة الأولى، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان الهلال البادئ بالتسجيل عن طريق "ديلغادو" عند الدقيقة الـ28.
وفي الوقت بدلاً من الضائع، وتحديدًا عند الدقيقة الـ6+45، أحرز سميحان النابت هدف التعادل للتعاون برأسية، خادعت حارس الهلال عبدالله المعيوف.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عن الدقيقة الـ65، خسر التعاون خدمات "توامبا" الذي خرج بالبطاقة الحمراء.
لكن نقص التعاون كان دافعًا لإحراز هدف التقدم عند الدقيقة الـ74 بمجهود فردي رائع من قِبل فهد الرشيد.
وبتلك النتيجة وصل التعاون للنقطة الـ11، وبقي الهلال (ثانيًا) عند رصيده السابق 12 نقطة.