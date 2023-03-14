تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق منافسات النسخة الأولى من كأس العلا للهجن

وتفصيلاً، شهد اليوم الأول منافسة شديدة داخل ميدان العلا للهجن في الجانب الرياضي، فيما صاحب الحدث العالمي مجموعة من الأنشطة والفعاليات، ربطت بين الماضي والحاضر في جوانب مختلفة.. وقد ظهر الزوار بكامل أناقتهم من خلال أزياء مميزة، عكست طبيعة العلا وتراثها الغني، واستمتعوا بتجربة فريدة من نوعها في القرية التراثية المصممة خصيصًا لكأس العلا للهجن، منحتهم خيارات أطعمة محلية متنوعة، وعلامات تجارية محلية بمنتجات ذات طابع تراثي، تم صياغتها يدويًّا، ووصلات مميزة لعروض فنية واستعراضية.