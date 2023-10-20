الهلال يغرد وحيدًا في الصدارة بنقاط الخليج

ابتعد فريق الهلال في الصدارة بعد فوزه على مضيفه الخليج بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
منح المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش الهلال هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة الـ30 مستغلاً خطأ من دفاع الخليج في تشتيت الكرة، وسوء خروج من الحارس مروان الحيدري؛ ليتابع الكرة برأسه في المرمى الخالي رافعًا رصيده الشخصي إلى 7 أهداف في المسابقة حتى الآن.
واندفع لاعبو الهلال للهجوم في الشوط الثاني، وسيطروا على مجرياته، وشنوا العديد من الهجمات، لكنها افتقدت الفاعلية والتركيز من جهة، ومن جهة أخرى واجهت تألق دفاعات الخليج. وفي المقابل اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى ياسين بونو.
وبهذه النتيجة انفرد الهلال في صدارة جدول الترتيب بـ26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه، في حين توقف رصيد الخليج عند 9 نقاط في المركز التاسع.