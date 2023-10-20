الهلال يغرد وحيدًا في الصدارة بنقاط الخليج

واندفع لاعبو الهلال للهجوم في الشوط الثاني، وسيطروا على مجرياته، وشنوا العديد من الهجمات، لكنها افتقدت الفاعلية والتركيز من جهة، ومن جهة أخرى واجهت تألق دفاعات الخليج. وفي المقابل اعتمد الأخير على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى ياسين بونو.